చంద్రబాబుకు వచ్చిన కరోనా తగ్గిపోతుంది కానీ ఎన్టీఆర్ వెన్నుపోటు మాత్రం గుర్తుంటుంది: విజయసాయి రెడ్డి సెటైర్లు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి నాడు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీపై, చంద్రబాబు నాయుడుపై విరుచుకుపడ్డారు. ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి నాడే చంద్రబాబుకి కరోనా పాజిటివ్ గా నిర్ధారణ అయిందని ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇక ఎప్పటిలాగే ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి సందర్భంగా చంద్రబాబు వెన్నుపోటు రాజకీయాలపై విజయ సాయి రెడ్డి తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు.

English summary

Vijayasai Reddy, slams Chandrababu on NTR's death anniversary, said that the corona that came to Chandrababu would be reduced and people would forget it. but back stabbing of NTR would be always remembered by people.