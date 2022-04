చంద్రబాబులాగా ఎమ్మెల్యేలను కొని వారికి మంత్రుల కిరీటాలు పెట్టలేదు జగన్: సాయిరెడ్డి చురకలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైసీపీ రాజ్యసభ సభ్యుడు విజయసాయిరెడ్డి, టిడిపి అధినేత చంద్రబాబును, టిడిపి నేతలను టార్గెట్ చేసి విమర్శలు గుప్పించారు. ఏపీలో జరిగిన మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణలో వైసీపీ నేతల నుంచి అసమ్మతి బయటపడిందని, వైసీపీ నేతలు తిరుగుబాటు చేసే రోజు దగ్గర పడిందని తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు చేసిన వ్యాఖ్యలకు ఆయన రివర్స్ కౌంటర్ ఇచ్చారు.

కరకట్ట కొంపలో నిద్ర కరువైంది; చిట్టినాయుడికి చిప్ కరెప్ట్ అయ్యింది: విజయసాయిరెడ్డి సెటైర్లు

English summary

Vijayasai Reddy reversed the remarks made by TDP leaders that the day was near for the YSRCP leaders to revolt. He said that Jagan did not buy MLAs, like Chandrababu and give them a chance to become ministers.