నాడు నేడు పనుల్లో అంతా మోసం ; వీడియో వైరల్ .. విద్యా శాఖామంత్రి ఇలాకాలో షాకింగ్ ఘటన !!

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పాఠశాలల పునరుద్ధరణ కొరకు ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి నడుంబిగించిన విషయం తెలిసిందే. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించిన పాఠశాలల రూపురేఖలు మార్చిన నాడు నేడు పనులపై సంచలన ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి . రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి గొప్పగా చెప్పుకుంటున్న నాడు-నేడు పనుల నిర్వహణలో పారదర్శకత లేదని, నాడు నేడు పనులు అంతా మోసమని, ఈ పనులలో కాంట్రాక్టర్లదే హవా అని సెల్ఫీ వీడియో చేసి మరి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు.

English summary

The video made by Baddegam Subbareddy created a stir . chairman of the school education committee of Erragondapalem constituency gurrapu shala MPP School parents committee chairman Subbareddy, ruling YCP, has become a hot topic by making selfie video alleging that nadu nedu work bills are not being paid properly. Meanwhile, allegations of misconduct in the work of the Education Ministry in the home constituency of Education Minister adimulapu Suresh have become a topic of discussion locally today.