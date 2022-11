nandamuri Balakrishna:మోక్షజ్ఞ తేజను పరిచయం చేసేది ఆయనే: బాలకృష్ణ

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

nandamuri Balakrishna:తన తనయుడు మోక్షజ్ఞ తేజ సినిమా రంగ ప్రవేశంపై అగ్ర కథానాయకుడు నందమూరి బాలకృష్ణ ఎట్టకేలకు స్పందించారు. గోవా ఫిలిం ఫెస్టివల్‌లో పాల్గొన్న ఆయన.. ఈ సందర్భంగా మోక్షజ్ఞ ఎంట్రీపై మాట్లాడారు. తన కుమారుడిని వచ్చే సంవత్సరం టాలీవుడ్‌లోకి పరిచయం చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. అయితే, ఆ చిత్రానికి దర్శకుడు ఎవరనేది మాత్రం బాలయ్య స్పష్టతనివ్వలేదు.

English summary

Talking about the news that director Boyapati Srinu is going to launch Mokshajna, Balakrishna smiled and said, "It's all God's will".