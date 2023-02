అసలు పెళ్లే చేసుకోవాలనుకోలేదు.. కానీ

త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ను స్నేహితుడికన్నా గురువుగానే భావిస్తాను

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

రాజకీయాల్లో తనకు గురువులెవరూ లేరని, తనలో తానే లోతుగా చర్చించుకుంటానని జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. రామ్ మనోహర్‌ లోహియా, అంబేడ్కర్‌, పూలే, తరిమెల నాగిరెడ్డి పుస్తకాలు బాగా చదివేవాడినని, తనకేదైనా సందేహం కలిగితే వాటిపైన ఆధారపడతానని చెప్పారు. త్రివిక్రమ్‌ శ్రీనివాస్‌ను స్నేహితుడి కన్నా గురువుగానే భావిస్తానని, 'గురు భాయ్‌' అని పిలుస్తానన్నారు. సినిమాల కన్నా ఎక్కువగా పుస్తకాలు, పురాణాలు, కవిత్వంపైనే త్రివిక్రమ్ తో చర్చ జరుగుతుంటుందన్నారు.

English summary

Jana Sena chief Pawan Kalyan said that he has no guru in politics and he discusses deeply within himself.