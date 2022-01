వైద్య విద్యార్థుల ప్రాణాలతో చెలగాటమా.. ఎంబీబీఎస్ పరీక్షలపై లోకేష్ డిమాండ్ ఇదే!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కరోనా మహమ్మారి విజృంభన కొనసాగుతోంది. విపరీతంగా పెరిగిన కరోనా కేసులతో రాష్ట్రంలో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇక ఇదే సమయంలో ఏపీలో వైద్య విద్యార్థులు సైతం కరోనా బారినపడి విలవిలలాడుతున్నారు. అయినప్పటికీ వైద్య విద్యార్థులకు ఎంబీబీఎస్ పరీక్షలు నిర్వహించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ.

English summary

Nara Lokesh slams don't play with lives of medical students at a time when corona cases are on the rise. Lokesh demanded that 600 medical students were already infected with the corona and that the MBBS exams be postponed.