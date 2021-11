మీరు రాష్ట్రానికి సీఎం ఎలాగో .. గ్రామానికి సర్పంచ్ అంతే; సీఎం జగన్ కు లోకేష్ మరో బహిరంగ లేఖ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి మరో లేఖ రాశారు. ఇటీవల ఉభయ గోదావరి జిల్లాలలో వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలలో పరిస్థితిని సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి దృష్టికి తీసుకువెళ్లి, వరదల వల్ల పంట నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకోవాలని సీఎం జగన్ కు లేఖ రాసిన నారా లోకేష్ మరోమారు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డికి లేఖ రాశారు. అయితే ఈసారి గ్రామ పంచాయతీల నిధులు దారి మళ్లుతున్నాయి అంటూ లేఖ ద్వారా ప్రభుత్వ తీరును ఆక్షేపించి గ్రామ పంచాయతీల నుండి మళ్లించిన నిధులు 1309 కోట్లు తక్షణమే పంచాయితీ ఖాతాలలో జమ చేయాలని లేఖ ద్వారా డిమాండ్ చేశారు.

English summary

Nara Lokesh wrote a letter to YS Jagan. Lokesh objected to the government move to divert funds from gram panchayats and demanded immediate transfer of Rs 1309 crore diverted funds from gram panchayats to panchayat accounts.