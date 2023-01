లోకేష్ పాదయాత్రను ఎవరూ అడ్డుకోవద్దు?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత నారా చంద్రబాబునాయుడు తనయుడు, పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ ఈనెల 27వ తేదీ నుంచి పాదయాత్రకు సిద్ధమవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. 4వేల కిలోమీటర్ల దూరాన్ని 400 రోజుల్లో పూర్తిచేయాలనే లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకున్నారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీని పాదయాత్ర ద్వారా అధికారంలోకి తీసుకురావాలని లోకేష్ నిర్ణయించుకున్నారు.

English summary

It is known that the leader of the Telugu Desam Party, Nara Chandrababu Naidu, and the National General Secretary of the party, Nara Lokesh, are preparing for the padayatra from 27th of this month.