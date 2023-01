నారా లోకేష్ పాదయాత్ర... బాలయ్య 'డైవర్షన్' పాలిటిక్స్?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఈనెల 27వ తేదీ నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ యువగళం పాదయాత్రకు సిద్ధమవుతున్నవేళ డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ మరోసారి తెరపైకి వచ్చాయి. లోకేష్ కు పిల్లనిచ్చిన మామే అందుకు కారకుడయ్యారు. వీరసింహారెడ్డి విజయోత్సవ సభలో బాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ ఆ రంగారావు.. ఈ రంగారావు.. అక్కినేని.. తొక్కినేని అంటూ వ్యాఖ్యానించారు. దీంతో అక్కినేని అభిమానులతోపాటు కాపు సంఘాలు కూడా భగ్గుమన్నాయి.

English summary

Diversion politics has once again come to the fore as Telugu Desam Party National General Secretary Nara Lokesh prepares for Yuvagalam padayatra from 27th of this month.