Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైసిపి పాలనలో ప్రజలపై చోటుచేసుకుంటున్న దాడులపై, తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలపై దాడి చేస్తున్న వైసిపి నేతల తీరుపై టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ నిత్యం విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా విరుచుకుపడుతున్నారు.

English summary

Nara Lokesh, who posted the videos, targeted Jagan Reddy and his MLAs had a phobia of defeat, and were attacking tdp leaders and common people who supported tdp.