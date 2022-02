వైసీపీనేతలు మాట్లాడే బూతులకి డైరెక్ట్ గా ఉరివెయ్యాలి: నారా లోకేష్ షాకింగ్ కామెంట్స్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య నిత్యం మాటల యుద్ధం కొనసాగుతూనే ఉంది. తాజాగా అయ్యన్నపాత్రుడుపై నల్లజర్ల పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేయడం అధికార వైసీపీ, టీడీపీకి మధ్య రచ్చకు కారణమైంది. టీడీపీ నేతలపై కక్ష సాధింపు చర్యల్లో భాగంగా తప్పుడు కేసులు పెడుతున్నారని తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు తీవ్ర విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. వైసిపి ప్రజావ్యతిరేక విధానాలను ప్రశ్నిస్తున్న వారిని తప్పుడు కేసులు పెట్టి, అరెస్టు చేసి వారి గొంతు నొక్కే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని మండిపడుతున్నారు.

English summary

Nara Lokesh made shocking remarks against YSRCP leaders in the wake of the case being registered against Ayyannapatrudu for making indecent remarks on CM Jagan. Lokesh commented that YSRCP leaders should be hanged directly for their abuse.