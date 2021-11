వసూల్ రెడ్డి గారు నిద్ర లేచేదేప్పుడు? దీపావళి నాడు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలపై జగన్ ను టార్గెట్ చేసిన నారా లోకేష్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

దీపావళి పండుగ రోజు కూడా ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డిని టార్గెట్ చేశారు టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ . కేంద్రం పెట్రోల్ , డీజిల్ ధరలను తగ్గించి దీపావళికి సామాన్యులకు ఊరట కలిగించిన నేపధ్యంలో జగన్ సర్కార్ ఎందుకు తగ్గించటం లేదని ఏపీ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేశారు లోకేష్.

English summary

Nara Lokesh also targeted AP CM Jagan on Diwali. Lokesh targeted the AP govt for not reducing the petrol and diesel prices while center also reduced the fuel prices as diwali gift