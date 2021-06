అందరి ఖాతాలు సెటిల్ చేస్తాం .. రెండింతలు తీసుకొనేందుకు రెడీ అవ్వండి .. నారా లోకేష్ వార్నింగ్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ ఏపీలో అధికారంలో ఉన్న జగన్ సర్కార్ పై విరుచుకు పడ్డారు. గ్రామాలలో పరిస్థితులు దారుణంగా ఉన్నాయి అంటూ నిప్పులు చెరిగారు. రెండేళ్ల జగన్ రెడ్డి పాలనలో అరాచకాలు, విధ్వంసాలే కొనసాగుతున్నాయని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

మాన్సాస్ తీర్పు చీకటి జీవోలు జారీ చేస్తున్న జగన్ సర్కార్ కు చెంపపెట్టు : లోకేష్, అచ్చెన్న ధ్వజం

English summary

TDP national general secretary Nara Lokesh has lashed out at the ruling Jagan govt in the AP. He was outraged that anarchy and destruction continued during the two-year rule of Jagan Reddy. "We will settle everyone's accounts and be ready to double the number of YCP leaders who commit attacks," Lokesh warned.