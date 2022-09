నరేంద్రమోడీ, అమిత్ షా టార్గెట్ చంద్రబాబునాయుడు??

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా మీడియా దిగ్గజం రామోజీరావును, కథానాయకుడు ఎన్టీఆర్ ను కలిసిన తర్వాత వచ్చినన్ని ఎక్కువ వార్తలు మీడియాలో ఇతర అంశాలపై రాలేదంటే అతిశయోక్తి కాదు. బీజేపీ, టీడీపీ ఏపీలో మళ్లీ పొత్తు పెట్టుకుంటాయని, ఎన్డీయేలో మిత్రపక్షాలన్నీ దూరమవడంతో టీడీపీని బీజేపీ నేతలు దరిచేర్చుకుంటున్నారంటూ వివిధ రకాల విశ్లేషణలు వెలువడ్డాయి. వాస్తవానికి చంద్రబాబును ఎన్డీయేలోకి చేర్చుకోవడం నరేంద్రమోడీకి, అమిత్ షాకు ఇష్టం లేదని, ముఖ్యంగా షాకు సుతరామూ ఇష్టపడంలేదని బీజేపీలోని సన్నిహిత వర్గాలు వెల్లడించాయి.

English summary

BJP sources have revealed that Narendra Modi and Amit Shah do not want Chandrababu to be included in the NDA, especially Shah.