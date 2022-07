Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున గుంటూరు జిల్లా న‌ర‌స‌రావుపేట నియోజ‌క‌వ‌ర్గం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వ‌హిస్తోన్న లావు శ్రీ‌కృష్ణ‌దేవ‌రాయ‌లు కొంత‌కాలంగా అసంతృప్తిగా ఉన్నారంటూ వార్తలు వస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ లోక్‌స‌భ నియోజ‌క‌వ‌ర్గ ప‌రిధిలో న‌ర‌స‌రావుపేట‌, వినుకొండ‌, గుర‌జాల‌, మాచ‌ర్ల‌, పెద‌కూర‌పాడు, చిల‌క‌లూరిపేట‌, స‌త్తెన‌ప‌ల్లి అసెంబ్లీ నియోజ‌క‌వ‌ర్గాలున్నాయి. వీరిలో పలువురు ఎమ్మెల్యేలతో ఎంపీకి పొసగడంలేదనేది బహిరంగ రహస్యం.

English summary

It is known that Lau Srikrishna Devaraya who is representing Guntur District Narasaravpet Constituency on behalf of YSR Congress Party has been unhappy for some time