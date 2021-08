మండలికి కొత్త ఛైర్మన్- డిప్యూటీ ఎన్నిక-పేర్లు ఖరారు : వచ్చే నెల రెండో వారంలో ఏపీ అసెంబ్లీ ..!!

Andhra Pradesh

ఏపీ అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు సెప్టెంబర్ రెండో వారంలో ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం సూత్ర ప్రాయంగా నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటికే పలు సమావేశాలు కరోనా కారణంగా కుదించారు. ఈ ఏడాది బడ్జెట్ సమావేశాలు సైతం నిర్వహణకు సాధ్యపడలేదు. దీంతో..పాటుగా అసెంబ్లీ నిర్వహించి ఆరు నెలల సమయం ముగుస్తుండటంతో...ఒక్క రోజు సమావేశం ఏర్పాటు చేసారు. ఆ సమావేశంలోనే 2021-22 వార్షిక బడ్జెట్ తో పాటుగా.. ప్రత్యేక వ్యవసాయ బడ్జెట్ ను ప్రవేశ పెట్టారు. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రయివేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా తీర్మానం ఆమోదించారు.

New Chaimran and Depuety chairman Will be elected in coming Assembly sessions. Govt is on a plan to conduct Assembly sessions in the second week of September.