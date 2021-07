చిరంజీవి-బాలయ్య-ప్రకాశ్ రాజ్: కేసీఆర్ ను మెప్పించేదెవరు : "మా" లో తొలి విజయం ఎవరిది..!!

Andhra Pradesh

oi-Lekhaka

"మా" లో ఎన్నికల పేరుతో ఇప్పుడు విభజన రేఖ కనిపిస్తోంది. తామంతా ఒకటే అని చెబుతున్నా...లోలోపల మాత్రం ఎవరికి కావాల్సిన వారికి మద్దతుగా పావులు కదులుతున్నాయి. ఇప్పుడు "మా" ఎన్నికల్లో అయిదుగురు పోటీలో ఉన్నా...ఒక విధంగా ప్రకాశ్ రాజ్ వర్సెస్ విష్ణు అన్నట్లుగా ప్రచారం సాగుతోంది. సినీ పరిశ్రమలోని కొందరు పెద్దలు ఈ వివాదం మాత్రం మరింత కాలం కొనసాగటం మంచిది కాదనే అభిప్రాయంతో ఉన్నారు. అయితే, ఇప్పుడు "మా" ఎన్నికల్లో ఈ దఫా తొలి రోజు నుంచి చర్చకు వస్తున్న అంశం "మా" బిల్డింగ్.

English summary

A new controversy erupted over the site for the construction of a new building just ahead of MAA elections. Now the question is who will convince CM KCR for the site.