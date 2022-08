Andhra Pradesh

తెలుగుదేశం పార్టీకి రానున్న ఎన్నిక‌లు అత్యంత ప్ర‌తిష్టాత్మ‌క‌మైన‌వి. ఎట్టి ప‌రిస్థితుల్లోను అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవాల‌నే ప‌ట్టుద‌ల‌తో చంద్ర‌బాబు ఉన్నారు. అందుకు త‌గ్గ‌ట్లుగా ఇప్ప‌టినుంచే త‌న వ్యూహాల‌కు ప‌దును పెడుతున్నారు. గ‌తంలో నామినేష‌న్లు దాఖ‌లు చేయ‌డానికి చివ‌రి రోజు వ‌ర‌కు అభ్య‌ర్థుల‌ను ఖ‌రారు చేసేవారుకాదు. ఈ నాన్చుడు ధోర‌ణితో భారీగా న‌ష్ట‌పోయారు. ఈసారి త‌న‌ను తాను మార్చుకుంటూ పార్టీని కూడా మార్చే ప్ర‌య‌త్నం చేస్తున్నారు.

It has been revealed that Chandrababu wants to hand over the Rayalaseema campaign responsibilities to Balakrishna.