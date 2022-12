మాజీ జేడీకి బీఆర్ఎస్ ఏపీ బాధ్యతలు - వయా ఢిల్లీ..!?

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

బీఆర్ఎస్. ఇప్పుడు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పొలిటికల్ సర్కిల్స్ లో వినిపిస్తున్న పేరు. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఏర్పాటు చేసిన ఈ పార్టీ అక్కడ కంటే ఏపీలో ఎక్కువ సంచలనంగా మారుతోంది. ఈ పార్టీకి కార్యాలయంకు సంబంధించి ఇప్పటికే విజయవాడలో స్థలం ఖరారు చేసారు. ఏపీ ఇంఛార్జ్ బాధ్యతలను మంత్రి తలసానికి అప్పగించారు. ఏపీ నుంచి రెండు పార్టీల్లో ఉన్న అయిదుగురు సీనియర్లతో ఇప్పటికే మంతనాలు జరిగాయి. ఇక, ఏపీలో బీఆర్ఎస్ బాధ్యతలు ఎవరికి ఇవ్వబోతున్నారనేది ఆసక్తని పెంచుతోంది. అదే సమయంలో ఏపీలో బీఆర్ఎస్ కొత్త పొత్తులతో రాజకీయ అడుగులు వేసేందుకు సిద్దం అవుతోంది. బీఆర్ఎస్ అడగులు ఏపీలో రానున్న ఎన్నికల్లో ఎటువంటి సమీకరణాలకు కారణం అవుతాయనే చర్చ మొదలైంది.

English summary

Telangana CM KCRs party BRS to expand in AP, CBI former JD Laxminarayana will be given the charges of AP BRS wing as per reports.