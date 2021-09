హైకోర్టు కూల్- జగన్, చంద్రబాబు అంత కంటే కూల్- 2024లోనే ఇక ముహుర్తం

Andhra Pradesh

ఏపీలో వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తీసుకున్న కీలక నిర్ణయం ఒకటి ఇప్పుడు హైకోర్టులో పెండింగ్ లో ఉంది. దీనిపై విచారణ పూర్తయితే కానీ రాష్ట్ర భవిష్యత్తుపై ఓ క్లారిటీ వచ్చే అవకాశాలు కనిపించడం లేదు. ఎలాగో హైకోర్టులో పెండింగ్ లో ఉంది కాబట్టి దీనిపై ఎక్కువగా మాట్లాడేందుకు అటు అధికార వైసీపీ కానీ, ఇటు విపక్ష టీడీపీ కానీ ఎక్కువగా ఇష్టపడటం లేదు. దీంతో ఈ వ్యవహారం ఇక 2024 ఎన్నికల అజెండాగా మారడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. దీని కథా కమామిషు ఏంటో ఓసారి చూసేద్దాం...

amaravati capital seems to be election agenda for 2024 polls after andhrapradesh high court's trial on three capitals delayed and ruling ysrcp and opposition tdp's silence on this.