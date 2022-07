Andhra Pradesh

తెలుగు సినీ ప‌రిశ్ర‌మ పూర్తిగా సంక్షోభంలో కూరుకుపోతోంది. అగ్ర ద‌ర్శ‌కులు, అగ్ర నిర్మాత‌లు, అగ్ర క‌థానాయ‌కులు తీసుకున్న ఒకే ఒక్క నిర్ణ‌యమే దీనికి కార‌ణం. సమస్య ఎక్కడ ఉత్పన్నమవుతుందో తెలుసుకొని దాన్ని పరిష్కరించకపోవడమే తాజా సంక్షోభానికి కారణమవుతోంది. రెండు మూడు సినిమాల‌ను మిన‌హాయిస్తే క‌రోనా నుంచి కోలుకున్న త‌ర్వాత విడుద‌ల‌వుతున్న ప్ర‌తి సినిమాకు ప్రేక్షకులు థియేటర్లకు రావడం మానేశారు. ఎంత బాగా సినిమా తీసిన‌ప్ప‌టికీ ఎందుకు రావడంలేదంటే.. దానికి కారణం.. థియేటర్లలో అమలవుతున్న టికెట్ ధరలు. అవే ధరలు ఇప్పుడు సినీ పరిశ్రమనే పూర్తిగా ముంచేశాయని చెప్పవచ్చు.

The Telugu film industry is in a complete crisis.The reason for this is only one decision taken by the top directors, top producers and top actors