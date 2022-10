ఏపీలో కేసీఆర్ ప్లాన్ ఇదే- టార్గెట్ జగన్ ఓటు బ్యాంకు ! బీజేపీ కోరుకుంటోంది ఇదేనా ?

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ బీజేపీపై వ్యతిరేకతతో ప్రారంభించిన జాతీయ పార్టీ బీఆర్ఎస్ త్వరలో ఏపీలో అడుగుపెట్టబోతోంది. విజయవాడలో అతి త్వరలో కేసీఆర్ భారీ బహిరంగసభ నిర్వహించబోతున్నారు. తద్వారా ఏపీలో బీఆర్ఎస్ ఉనికిని చాటుకోబోతోంది. అయితే ఏపీలో జగన్ వైసీపీతో పాటు విపక్ష పార్టీలైన టీడీపీ, జనసేన వంటి పార్టీలు కూడా బీజేపీకి మద్దతిస్తున్న తరుణంలో బీఆర్ఎస్ రాకతో రాజకీయ సమీకరణాలు ఒక్కసారిగా మారే అవకాశముంది. ముఖ్యంగా జగన్ ఓటుబ్యాంకును లక్ష్యంగా చేసుకుని కేసీఆర్ ఏపీలో చేసే రాజకీయమే ఇందుకు కేంద్రం కానుంది.

English summary

kcr's new national party brs will eye on ap politics soon with the support of ys jagan's votebank like muslims and others.