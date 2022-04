పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో కౌలురైతుల కుటుంబాలకు పవన్ కళ్యాణ్ పరామర్శ.. ఆర్ధికసాయం అందిస్తూ భరోసా!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ నేడు ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో కౌలు రైతు భరోసా యాత్రను నిర్వహిస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న కౌలు రైతుల కుటుంబాలకు భరోసా కల్పించడానికి రైతు భరోసా యాత్ర నిర్వహిస్తున్న పవన్ కళ్యాణ్, బాధిత కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి లక్ష రూపాయల చొప్పున ఆర్థిక సహాయం చేస్తానని ఉగాది పండుగ నాడు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. అందులో భాగంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడిన కౌలు రైతుల కుటుంబాలను పరామర్శిస్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్.

English summary

Pawan Kalyan is visiting the families of tenant farmers who committed suicide due to debt in the West Godavari district. They are giving financial assistance of one lakh rupees.