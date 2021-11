ప్రధాని మోడీ సాగు చట్టాల రద్దు ప్రకటన ఆయన రాజనీతిజ్ఞతకు నిదర్శనం : రైతుల పోరాటంపై పవన్ కళ్యాణ్

Andhra Pradesh

గతేడాది పార్లమెంటు సమావేశాలలో ఆమోదం పొందిన మూడు వ్యవసాయ చట్టాలను ఉపసంహరిస్తామని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై దేశవ్యాప్తంగా అనేక రాష్ట్రాల లోని రాజకీయ ప్రముఖుల నుండి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ తీసుకున్న నిర్ణయం పై హర్షం వ్యక్తమవుతోంది. ఏడాది కాలంగా రైతులు చేస్తున్న పోరాటాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అర్థం చేసుకున్నారని, అందుకే రైతులకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయని భావిస్తున్న వ్యవసాయ చట్టాలను రద్దు చేస్తున్నారని, ఈ నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తున్నామని రాజకీయ ప్రముఖులు పేర్కొంటున్నారు.

Janasena chief Pawan Kalyan said Prime Minister Modi's announcement of repeal of cultivation laws was a testament to his diplomacy. He said that the discovery of a good end to the farmers protest was an auspicious development.