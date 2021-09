పవన్ కళ్యాణ్ ను ఓడించటమే అచీవ్మెంట్ .. గ్రంధి శ్రీనివాస్ కు మంత్రి పదవి ? పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో హాట్ డిబేట్!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆసక్తికర రాజకీయ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మంత్రివర్గ విస్తరణ చేస్తుందని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్న సమయంలో మంత్రివర్గంలో చోటు కోసం ఆశావహులు పోటీపడుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, భీమవరం నుండి గ్రంధి శ్రీనివాస్ మంత్రివర్గంలో స్థానం కోసం తహతహలాడుతున్నట్లుగా తాజా పరిణామాలతో అర్థమవుతుంది. నిన్న గ్రంధి శ్రీనివాస్ చేసిన వ్యాఖ్యలు కూడా ఆయన మంత్రి పదవి కోసం ఎదురు చూస్తున్న భావనను కలిగిస్తున్నాయి.

జనసేన కార్యకర్తలకు తాలిబన్లకు తేడా లేదు ; జగన్ మంత్రి పదవిస్తే .. భీమవరం ఎమ్మెల్యే సెన్సేషన్ !!

English summary

Interesting political developments are taking place in the state of Andhra Pradesh. The situation appears to be rife with optimists vying for a place in the cabinet amid speculation that the YSR Congress government will expand the cabinet. It is understandable with the latest developments that Grandhi Srinivas from Bhimavaram, who defeated pawan kalyan , is vying for a position in the cabinet. The remarks made by Grandhi Srinivas yesterday also give the impression that he is looking forward to the ministerial post.