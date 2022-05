పొత్తుపై పవన్ కళ్యాణ్ తాజావ్యాఖ్యలు; ఏపీలో బీజేపీ, టీడీపీ సఖ్యతకు మార్గం సుగమం చేస్తుందా?

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ తాజాగా మరో మారు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా పర్యటన ముగించుకుని మంగళగిరి చేరుకున్న జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ కార్యాలయంలో మీడియాతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఇక వచ్చే ఎన్నికల్లో పొత్తులపై పవన్ కళ్యాణ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Interesting debate in the AP over Pawan Kalyan's remarks that he will try to persuade the BJP high command not to split the anti - YCP vote bank. Will the BJP and TDP pave the way for an alliance? hot debate on Pawan Kalyan's remarks.