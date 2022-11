అది మెగాస్టార్ చిరంజీవికే సాధ్యం - ప్రధాని మోదీ..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

మెగాస్టార్ చిరంజీవిపై ప్రధాని మోదీ ప్రశంసలు కురిపించారు. వరుస ట్వీట్లలో చిరంజీవి వ్యక్తిత్వాన్ని..నటనా సామర్ధ్యాలను అభినందించారు. తాజాగా కేంద్రం మెగాస్టార్ చిరంజీవికి అరుదైన గౌరవ పురస్కారం ప్రకటించింది. సుదీర్ఘ కాలంగా తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో అందించిన విశేష సేవలకు గాను చిరంజీవిని భారత అంతర్జాతీయ చలన చిత్రోత్సవంలో విశిష్టమైన ఇండియన్ ఫిల్మ్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ది ఇయర్ పురస్కారానికి ఎంపిక చేసింది.

చిరంజీవిది అద్భుతమైన వ్యక్తిత్వమంటూ

మెగాస్టార్ చిరంజీవికి ఇండియన్ ఫిలిం పర్సనాలిటీ-2022 అవార్డు దక్కినట్టు కేంద్రం ప్రకటించింది. దీని పైన సినీ రంగ ప్రముఖులతో పాటుగా కేంద్ర మంత్రులు చిరంజీవికి అభినందనలు చెబుతున్నారు. మెగాస్టార్ సోదరుడు పవన్ కల్యాణ్ దీని పైన స్పందించారు. నాలుగు దశాబ్దాలుపైబడిన అన్నయ్య సినీ ప్రస్థానం, తనను తాను మలచుకొని ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో చిరస్థానం సంపాదించుకోవడం తనతో సహా ప్రతి ఒక్కరికీ స్ఫూర్తిదాయకమని పవన్ కల్యాణ్ పేర్కొన్నారు. తాజాగా ఈ పురస్కారం రావటంతో ప్రధాని మోదీ స్పందించారు. ఈ మేరకు ఆయన ట్వీట్లు చేసారు. గోవా లో జరుగుతున్న భారత అంతర్జాతీయ చలన చిత్రోత్సవంలో విశిష్టమైన ఇండియన్ ఫిల్మ్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ది ఇయర్ పురస్కారానికి ఎంపికైన సందర్బంగా ఆయనకు అభినందనలని ప్రధాని పేర్కొన్నారు.

Chiranjeevi Garu is remarkable. His rich work, diverse roles and wonderful nature have endeared him to film lovers across generations. Congratulations to him on being conferred the Indian Film Personality of the Year at @IFFIGoa. @KChiruTweets https://t.co/yQJsWL4YhG