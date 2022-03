మాజీమంత్రి పరిటాల సునీత, తనయుడు పరిటాల శ్రీరామ్ లపై పోలీస్ కేసులు నమోదు.. రీజన్ ఇదే!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

అనంతపురం జిల్లాలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతున్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు లో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలతో కలిసి ర్యాలీ నిర్వహించి ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డి పై విరుచుకుపడిన మాజీమంత్రి, టీడీపీ సీనియర్ నాయకురాలు పరిటాల సునీత మరియు ఆమె తనయుడు పరిటాల శ్రీరామ్ పై అనంతపురం జిల్లాలోని రాప్తాడు పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది.

ఏం చదువుకున్నాడో తెలియని జగన్ కు చట్టాల గురించి ఏం తెలుసు: లోకేష్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు

English summary

Cases registered against former minister Paritala Sunita and Paritala Sriram at the Raptadu police station. Police have registered cases against 39 people, including Sunita and Sriram, for holding a rally against the provisions of the 30 Police Act.