Crime News: రమ్మన్నారు.. గొంతు కోసి చంపేశారు.. ప్రాణం తీసిన వివాహేతర సంబంధం

Andhra Pradesh

సాధారణంగా రెండు కారణాలతో నేరాలు ఎక్కువగా జరుగుతాయి. అందులో ఒటకి మనీ అయితే మరొటి మగువ. తాజాగా విశాఖపట్నంలోని హత్యకు గురైన టీఏఎస్‌ ఇంజినీరింగ్‌ కంపెనీ సూపర్‌వైజర్‌ సిద్ధార్థ శంకర్‌ పట్నాయక్ వివాహేతర సంబంధం కారణంగా ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నాడు. ఈ కేసులో నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.నిందితుల్లో ఒకరు బాలుడు కావడంతో అతడిని జువైనల్‌ హోమ్‌కు తరలించారు.

English summary

Police have arrested the accused in Shankar Patnaik's murder case in Visakhapatnam. It was concluded that extramarital affair was the reason for the murder.