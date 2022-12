తొలి ఫైలుపై సంతకమా? ఓట్లేసేది ఈవీఎంలా??

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వైసీపీ అరాచక పాలనను అంతమొందిస్తానని, ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చీలనివ్వనని, వారంతా అవినీతి పరులని, గూండాల్లా వ్యవహరిస్తున్నారంటూ జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ విరుచుకుపడుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోడీతో భేటీ అయిన తర్వాత తనకు కూడా ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వాలంటూ కోరుతున్న సంగతి తెలిసిందే.

English summary

It is known that Janasena leader Pawan Kalyan is lashing out saying that he will end the anarchic rule of YCP, he will not let the anti-government vote split, they are all corrupt and are acting like goons.