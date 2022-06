సీఎం జగన్ కీలకంగా - రాష్ట్రపతి అభ్యర్ధి గెలవాలంటే : వైసీపీ ఓటు విలువ ఇలా..!!

Andhra Pradesh

రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఇప్పుడు వైసీపీ కీలకంగా మారుతోంది. ఎన్నికల సంఘం రాష్ట్రపతి ఎన్నికల షెడ్యూల్ ప్రకటన జారీ చేయటంతో..ఇప్పుడు ఇందులో ఏ పార్టీకి ఏ మేర ప్రభావం చూపిస్తోంది.. ఎంత మేర ఓట్ల విలువ ఉందనే చర్చ మొదలైంది. ప్రధానంగా ఎన్డీఏ - కాంగ్రెస్ మద్దతు కూటమి మధ్య ఓట్ల తేడాలో స్వల్పంగా ఎన్డీఏ వ్యతిరేక కూటమికి ఎక్కవ ఓట్లు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న రాజ్యసభ ఎన్నికలు సైతం ఇందులో భాగంగానే హోరా హీరీగా మారాయి. దీంతో..మూడు ప్రాంతీయ పార్టీలైన బీజేడీ..టీఆర్ఎస్..వైసీపీ క్రియాశీలకంగా మారాయి. టీఆర్ఎస్ ఇప్పటికే ఎన్డీఏకు వ్యతిరేకంగా ఉంది.

Here is how YSRCP and TDPs role will be in electing President candidate that will soon commence.