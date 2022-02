Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

విశాఖ సాగర తీరంలో ప్రెసిడెంట్‌ ఫ్లీట్‌ రివ్యూ ప్రారంభమైంది. సర్వ సైన్యాధ్యక్ష హోదాలో రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్‌ కోవింద్ ఇందులో పాల్గొన్నారు. ఐఎన్‌ఎస్ సుమిత్ర నౌకలో ప్రయాణిస్తూ రాష్ట్రపతి ఫ్లీట్ రివ్యూ నిర్వహిస్తున్నారు. భారత నౌకాదళాలకు చెందిన యుద్ధ విమానాలన్నీరామ్‌నాథ్‌ కోవింద్​కు సెల్యూట్‌ చేస్తూ చేస్తున్న విన్యాసాలు చూపరులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఈ విన్యాసాల్లో 10 వేలమందికి పైగా నావికా సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్‌లో భాగంగా 12వ ఎడిషన్ ప్రెసిడెంట్స్ ఫ్లీట్ రివ్యూ విశాఖపట్నంలో జరుగుతోంది.

#WATCH | President Ram Nath Kovind embarks on the Presidential Yacht INS Sumitra and receives 21-gun-salute during the 12th edition of President's Fleet Review at #EasternNavalCommand, Visakhapatnam



Defence Minister Rajnath Singh is also present at the event pic.twitter.com/SutgAHSohv