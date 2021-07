తేలిపోతున్న అమరావతి- సుప్రీం కీలక ప్రశ్నలు-బాధితుల్లేని స్కాంగా ముద్ర

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో గత టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో రాజధాని ఏర్పాటు సందర్భంగా అమరావతి చోటు చేసుకున్న భూముల క్రయ విక్రయాల్లో అక్రమాలు జరిగాయని పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఇందులో టీడీపీ నేతలు రాజధాని ఎక్కడ వస్తుందో ముందుగానే తెలుసుకుని అక్కడ భారీ ఎత్తున భూములు కొనడం ద్వారా ఇన్ సైడర్ ట్రేడింగ్ కు పాల్పడ్డారని వైసీపీ ఎప్పటి నుంచో ఆరోపణలు చేస్తోంది. అయితే ఈ వ్యవహారంలో బాధితులెవరూ ముందుకు రాకపోవడంతో సుప్రీంకోర్టులో జరిగిన తాజా విచారణలో స్కాం ఆరోపణలు తేలిపోతున్నాయి.

since no complaints from the victims proving of amaravati lands scam or insider trading will become tough task for ys jagan govt in andhrapradesh.