రఘురామ సక్సెస్ అవుతోంది అక్కడే..వైసీపీ ఎంపీల ప్రేక్షక పాత్ర..ఢిల్లీ కేంద్రంగా..!!

వైసీపీ రెబల్ ఎంపీ రఘురామ రాజు ఏం చేసినా ఇప్పుడు ఏపీ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారుతోంది. ఢిల్లీ కేంద్రంగా ఆయన నిరంతరం ఏపీ ప్రభుత్వం..సీఎం జగన్ నిర్ణయాల పైన ప్రత్యక్షంగా- పరోక్షంగా విమర్శలు చేస్తూనే ఉన్నారు. వైసీపీ ఎంపీగా కొనసాగుతూనే ఆ పార్టీ లోపాలను ఎత్తి చూపుతున్నారు. ఇప్పుడు వైసీపీ వర్సెస్ రఘురామ రాజు అన్నట్లుగా పరిస్థితి మారింది. అయితే, మీడియా సమావేశాల ద్వారా నిరంతరం వైసీపీ ముఖ్య నేతలను ఇరుకున పెడుతున్న రఘురామ రాజు తాజాగా..లోక్ సభలోనూ వైసీపీ ఎంపీలను డామినేట్ చేస్తున్నారు. ఢిల్లీలో ఆయన డామినేషన్..నియోజకవర్గాల్లో వైసీపీ ఇతర ఎంపీల ఆరదణ కొనసాగుతోంది.

YSRCP rebel MP performing well in Loksabha in all aspects as per PRS study report. Raghu Rama dominated YSRCP other Mp's in Loksabha as well as maintaining relation with BJP key leaders.