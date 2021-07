విజయసాయిపై రఘురామ రివర్స్ దాడి : నీ చరిత్ర అందరికీ తెలుసు, దొంగలెక్కల ఘనాపాటి, సీఎం దగ్గర శకుని !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

రఘురామ అనర్హత అంశంపై జరుగుతున్న రచ్చ చిలికి చిలికి గాలివానగా మారింది. రఘురామ వర్సెస్ విజయసాయి రెడ్డి అన్నట్టు పరిస్థితి తయారైంది. ఒకరిపై ఒకరు తీవ్ర వ్యాఖ్యలతో రాజకీయాలను వేడెక్కిస్తున్నారు.తాజాగా మరోమారు వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డిపై నరసాపురం ఎంపీ రఘురామ కృష్ణంరాజు తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. పార్లమెంటరీ సమావేశాలు జరగనున్న నేపథ్యంలో వైసీపీ ఎంపీల భేటీలో పలు అంశాలపై చర్చించిన అనంతరం మాట్లాడిన ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి రఘురామకృష్ణంరాజు గురించి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

జగన్ కు రఘురామ మరో లేఖ.. తెలుగు భాషను భూస్థాపితం చేసే నిర్ణయాలపై రిఫరెండంకి వెళ్లాలని సూచన

English summary

Raghurama Krishnamraju made a reverse attack on YSRCP MP Vijayasaireddy. He countered Vijayasaireddy playing Shakuni role near CM Jagan Mohan Reddy, and slams a person who doesn’t have a character he is talking about his character.