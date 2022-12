చంద్రబాబు 'చాయ్ పే చర్చా'... లోకేష్ 'కాఫీ పే చర్చా'?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎన్నికల వ్యూహకర్తగా రాబిన్ శర్మ నియమితులైన తర్వాత పార్టీ ప్రచార సరళిని పూర్తిగా మార్చేశారు. అధినేత చంద్రబాబునాయుడు గతంలో ఎక్కడ పర్యటించినా ఓపెన్ టాప్ జీపుపై ప్రసంగించేవారు. దారిపొడవునా ప్రజలుంటే అక్కడక్కడ ఆగుతూ ప్రసంగించేవారు. కానీ రానున్న ఎన్నికల్లో గెలుపు ఒక్కటే ఆప్షన్ గా ఉండటంతో పార్టీ విధివిధానాలు మార్చకపోయినప్పటికీ చంద్రబాబు మాత్రం మారుతున్నారు.

English summary

After the appointment of Robin Sharma as the election strategist of the Telugu Desam Party, the campaign strategy of the party has been completely changed.