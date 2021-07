అప్పుడు కేసీఆర్ పెద్దన్న పాత్ర .. సీఎం జగన్ పీఎం మోడీకి లేఖ రాసింది అందుకే : సజ్జల వ్యాఖ్యలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య చోటుచేసుకున్న జల వివాదంపై, అలాగే సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి రాసిన లేఖపై ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. జల వివాదం పరిష్కారం కావాలనే ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి సీఎం జగన్ లేఖ రాశారని ఏపీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి తెలిపారు. ఇదే సమయంలో సీఎం కేసీఆర్ పై కూడా సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి సహకరిస్తామని గతంలో చెప్పారని, జల వివాదాలను సామరస్యపూర్వకంగా పరిష్కరించుకుందాం అని కేసీఆర్ స్వయంగా అన్నారని ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Sajjala Ramakrishnareddy, adviser to the Andhra Pradesh state government, made interesting remarks on the water dispute between the two Telugu states, as well as a letter written by CM Jagan Mohan Reddy to Prime Minister Narendra Modi. AP state government adviser Sajjala Ramakrishnareddy said that CM Jagan had written a letter to Prime Minister Narendra Modi seeking a solution to the water dispute. At the same time, Sajjala Ramakrishnareddy, the CM, had earlier said that he would cooperate with the Andhra Pradesh government.