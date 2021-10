పవన్ టూర్; బలప్రదర్శన అవసరమా? చంద్రబాబు పాలనలో ఎందుకు చెయ్యలేదు? సజ్జల చురకలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

గాంధీ జయంతి నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పవన్ కళ్యాణ్ శ్రమదానం కార్యక్రమం ఉద్రిక్తతలకు కారణమైంది. పవన్ కళ్యాణ్ రాష్ట్రంలో రోడ్ల సమస్యలపై ఆందోళనలు చేసి, ప్రభుత్వం పరిష్కరించడం లేదని, స్వయంగా తనే గాంధీ జయంతి రోజు శ్రమదానం కార్యక్రమం ద్వారా అద్వానంగా ఉన్న రోడ్లపై గుంతలను పూడ్చి గాంధీజీకి నివాళులర్పిస్తానని ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఇదే సమయంలో పవన్ కళ్యాణ్ సభ నిర్వహిస్తానని కూడా ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో కరోనా నిబంధనల నేపథ్యంలో శ్రమదానం కార్యక్రమానికి, పవన్ కళ్యాణ్ సభకు అనుమతి లేదని ఏపీ ప్రభుత్వం పవన్ పర్యటనను అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేసింది.

English summary

Sajjala Ramakrishna Reddy slams Pawan Kalyan over the allegations on govt. questioned how Pawan Kalyan could have a meeting with thousands of people in covid time, the government did not need to stop the Pawan tour.