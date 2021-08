జగన్, సాయిరెడ్డి బెయిళ్లపై ట్విస్ట్- సీబీఐ కోర్టు నిర్ణయం వెనుక ? సుప్రీం సిగ్నల్ కోసమే

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

అక్రమాస్తుల కేసులో నిందితులుగా ఉన్న ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్, వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి బెయిల్ పిటిషన్లపై తీర్పులు ఇవాళ వస్తాయని రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అందరూ ఉత్కంఠగా ఎదురుచూశారు. కానీ హైదరాబాద్ సీబీఐ కోర్టు మాత్రం ఈ తీర్పుల్ని వచ్చేనెల 15కు వాయిదా వేసేసింది. దీంతో ఈ ఉత్కంఠకు తాత్కాలికంగా తెరపడింది. అయితే సీబీఐ కోర్టు తీసుకున్న నిర్ణయం వెనుక ఓ బలమైన కారణం కనిపిస్తోంది. దీంతో ఈ వ్యవహారంపై చర్చ మొదలైంది.

English summary

hyderbad cbi court's decision to postpone the pronouncement of verdicts over ys jagan and vijaya sai reddy's bail cancellation petitions may be in wake of supreme court orders pending in this regard.