నా గదికి రా-సంచలన ఆడియో-నెల్లూరు జీజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్ కీచక పర్వం-వైద్య విద్యార్థినికి వేధింపులు

Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

కోవిడ్ విధుల్లో ఉన్న ఓ వైద్య విద్యార్థినిని లైంగిక వేధింపులకు గురిచేస్తున్న ఓ ఉన్నత వైద్యాధికారి కీచకపర్వం బయటపడింది. అతని వేధింపులను నిలదీస్తూ ఆ వైద్య విద్యార్థిని ఎదురు తిరగడంతో అతని నోట మాట లేకుండా పోయింది. దీనికి సంబంధించిన సంచలన ఆడియో ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారింది. కూతురు వయసు ఉన్న ఆమె పట్ల ఆ వైద్యాధికారి వేధింపులపై సర్వత్రా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

English summary

Allegations of sexual harassment against the superintendent of GGH Hospital in Nellore district center have caused a stir. A medical student working at the hospital turned on him. The phone conversation between the two has now gone viral on social media. The victim revealed in the conversation how the superintendent harassed her.