అసెంబ్లీలో ఆ బిల్లుతో ఏపీ ప్రజలకు షాక్; మరో పన్ను బాడుదుకు రెడీ అయిన జగన్ సర్కార్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రజలపై మరో పన్ను బాదుడుకు జగన్ సర్కార్ సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. 1963 మోటార్ వాహనాల పన్ను చట్టం సవరణలకు అసెంబ్లీలో బిల్లు ప్రవేశపెట్టింది. ఇక ఈ బిల్లు ద్వారా వాహనాల లైఫ్ ట్యాక్స్, గ్రీన్ ట్యాక్స్ పెంపుకు రాష్ట్రప్రభుత్వం సిద్ధమైనట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విపరీతంగా పన్నుల బాదుడు ఉందని ప్రజలు తీవ్ర అసహనంతో ఉన్న సమయంలో, జగన్ సర్కార్ అసెంబ్లీలో సవరణలను ప్రవేశపెట్టిన తాజా మోటారు వాహనాల పన్ను చట్టం బిల్లు ఇప్పుడు మరో షాక్ ఇచ్చింది.

English summary

AP shocked the people with the Motor Vehicle Tax Act Amendment Bill in the Assembly. Jagan govt, who is ready for another tax hike, will increase the life tax and green tax on vehicles