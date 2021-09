సీఎం జగన్ డెసిషన్ కు హైకోర్టు బ్రేక్ : టీటీడీ ప్రత్యేక ఆహ్వానితుల జీవో సస్పెండ్ : ప్రమాణ స్వీకారానికి మందే..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ముఖ్యమంత్రి జగన్ తీసుకున్న మరో కీలక నిర్ణయానికి హైకోర్టు తాత్కాలికంగా బ్రేకులు వేసింది. ప్రతిష్ఠాత్మక తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ట్రస్టు బోర్డు సభ్యుల నియమాకం లో కొద్ది రోజులుగా వివాదం నడుస్తోంది. బోర్డు ఏర్పాటు సమయంలో ముఖ్యమంత్రి జగన్ పైన పెద్ద ఎత్తున ఒత్తిడి వచ్చింది. కేంద్ర మంత్రుల మొదలు..పలు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు సైతం తమ వారికి అవకాశం కల్పించాలంటూ సిఫార్సులు చేసారు. అయితే, ఒత్తిడి..పోటీ దారులు ఎక్కువగా ఉండటంతో సీఎం జగన్ ఛైర్మన్ గా సుబ్బారెడ్డి ని ముందుగానే నిర్ణయించారు.

English summary

In yet another upset to AP govt, HC suspends the GO issued by Jagan govt over appointment of TTD special invitees.Court gives interim order.