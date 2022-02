విజయవాడలో దారుణం: ఓ మహిళపై భర్త అత్యాచారం.. వీడియో తీసిన భార్య, ఆపై...

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

విజయవాడలో షాకింగ్ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఓ భార్య భర్తలు చేసిన పని సభ్య సమాజం సిగ్గుతో తలదించుకునేలా చేసింది. ఎదురింట్లో ఉన్న ఒక వివాహితను బలవంతంగా తన ఇంట్లోకి లాక్కొచ్చి ఆమెపై అత్యాచారానికి ఒడిగట్టాడు ఓ నిందితుడు. ఇక భర్త చేస్తుంది తప్పు అని తెలిసి కూడా, అతను చేస్తున్న తప్పు పనికి సపోర్ట్ ఇచ్చి భర్త ఎదురింటి మహిళపై చేస్తున్న అత్యాచారాన్ని వీడియోలు, ఫోటోలు తీసి ఆడతనానికే మాయని మచ్చ తెచ్చింది ఓ భార్య.

English summary

A man forcibly took the woman to his house and raped her. wife recorded the rape videos and photos and supported the husband. Shocking incident in vijayawada.