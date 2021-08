షాకింగ్ : సొంత బాబాయిని చంపేసి ; శవం దగ్గర భయం లేకుండా నిలబడి యువకుడు ఏం చేశాడంటే !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఆస్తి తగాదాలతో సొంత బాబాయిని చంపేసి, హతమార్చిన తర్వాత అవును.. నేనే చంపేశాను.. అయితే ఏంటి అంటూ శవం ముందు హంగామా చేసిన యువకుడు స్థానికంగా అందరినీ షాక్ కి గురి చేశాడు . ప్రకాశం జిల్లాలో సొంత బాబాయిని అత్యంత కిరాతకంగా హతమార్చిన యువకుడి షాకింగ్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నారు.

English summary

The worst incident took place in AP Prakasham district. Yes .. I myself killed my own uncle in a property fight ..the young man who caused a commotion in front of the corpse shocked everyone locally. Police have registered murder case.