ఆర్కే బీచ్ లో అదృశ్యమైన సాయిప్రియ కేసులో షాకింగ్ ట్విస్ట్.. వారిపై కేసు నమోదు

Andhra Pradesh

ఆర్కే బీచ్ లో అదృశ్యమై ప్రియుడితో కలిసి తిరిగి విశాఖకు వచ్చిన సాయి ప్రియ కేసులో ఆసక్తికరమైన ట్విస్ట్ చోటుచేసుకుంది. సాయి ప్రియపై, ఆమె ప్రియుడు రవితేజపై కోర్టు ఆదేశాలతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

English summary

Visakha three town police registered a case against Saipriya and her boyfriend for misleading the police and navy coast guards and misuse of public money. It is reported that this case has been registered with the permission of the court