MLAగా పోటీకి సిద్ధమవుతున్న MP.. డైలమాలో చంద్రబాబు?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉత్త‌రాంధ్ర పెట్ట‌ని కోట‌. 2019 ఎన్నిక‌ల్లో అటువంటి కంచుకోట‌ల‌ను కూడా కోల్పోవాల్సి వ‌చ్చింది. వచ్చే ఎన్నికల్లో అటువంటి పరిస్థితి పునరావృతం కాకూడదని పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు పట్టుదలగా ఉన్నారు. గతంలో జరిగిన తప్పులను పరిశీలించుకుంటూ, ఎక్కడా చిన్న అలసత్వానికి తావులేకుండా పనిచేసుకుంటూ వెళుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి కొత్త తలనొప్పి ప్రారంభమైంది. ఇక్కడ ఎంపీగా ఉన్న యువనేత కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు రానున్న ఎన్నికల్లో అసెంబ్లీకి పోటీచేయాలనుకుంటున్నానంటూ చంద్రబాబు అనుమతి కోరుతున్నారు.

English summary

It is reported that he will contest from Narsannapet constituency, where Ramanamurthy, who is in charge at present, has supported him, and it has been revealed that he is focusing on Narsannapet to win as an MLA from here in the upcoming elections.