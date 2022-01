Andhra Pradesh

oi-Chandrasekhar Rao

అమరావతి: తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమలో విడాకుల పర్వం కొనసాగుతున్నట్టే కనిపిస్తోంది. కొద్దిరోజుల కిందటే అక్కినేని నాగ చైతన్య-సమంత విడిపోయారు. అధికారికంగా విడాకులు తీసుకున్నారు. ఆ తరువాత కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో ధనుష్-ఐశ్వర్య ధనుష్ దూరం అయ్యారు. తామిద్దరం విడాకులను తీసుకున్నట్లు ధనుష్ వెల్లడించాడు. ఈ మేరకు తన అధికారిక ట్విట్టర్ అకౌంట్‌లో ఓ ప్రకటనను పోస్ట్ చేశాడు. అదే సమయంలో మరో స్టార్ జంట విడాకులకు సిద్ధపడుతోందనే ప్రచారం టాలీవుడ్‌లో జోరుగా సాగుతోంది.

Star director Ram Gopal Varma satires on star couple divorce, Here is what he tweeted. Star divorces are good trend setters to warn young people about the dangers of marriages.