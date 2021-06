సీఎం జగన్ లేఖ వెనుక : కేంద్రానికి అభ్యర్ధనా..అల్టిమేటమా : మారుతున్న సమీకరణాలు..!!

Andhra Pradesh

oi-Lekhaka

ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకు లేఖలు రాసారు. వ్యాక్సినేషన్ విషయంలో అందరు ముఖ్యమంత్రులు ఒకే మాట మీద నిలబడదామంటూ పిలుపునిచ్చారు. కొద్ది రోజుల క్రితం ఇదే తరహాలో కేరళ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్‌..ఒడిశా ముఖ్యమంత్రి నవీన్ పట్నాయక్ లేఖలు రాసారు. కానీ, ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి జగన్ రాసిన లేఖలు రాజకీయంగా చర్చకు కారణమయ్యాయి. ప్రతిపక్షం లో ఉన్న సమయం నుండి కేంద్రంలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి జగన్ పార్టీ అవసరమైన ప్రతీ సమయంలో మద్దతిస్తూనే వస్తోంది. ఇప్పటికీ అది కొనసాగుతోంది. కొద్ది రోజుల క్రితం జార్ఖండ్ ముఖ్యమంత్రి హేమంత్ సోరెన్ ప్రధాని పైన చేసిన వ్యాఖ్యలకు జగన్ స్పందించారు. ఈ సమయంలో విమర్శలు సరి కాదని అందరూ ఒక్కటిగా నిలవాలని సూచించారు. కానీ, ఇప్పుడు జగన్ లో మార్పు కనిపిస్తోంది.

English summary

AP CM Ys Jagan letters to CM's creatinig hot discussion in political cirlcles. Its not only for vaccination and also reaction on Delhi developments related to AP politics