తెలుగుదేశం పార్టీకి గుడ్ బై!

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఇటీవలి కాలంలో ఎన్నికల వ్యూహకర్తలు అనే పదం బాగా పాపులర్ అయ్యింది. రాజకీయాల్లో సుదీర్ఘ అనుభవం ఉండి కూడా తమ పార్టీల కోసం వ్యూహకర్తలను నియమించుకుంటున్నారంటే వారికి ఉన్న డిమాండ్ ను అర్థం చేసుకోవచ్చు. అదే క్రమంలో తమ బలాలు మరిచిపోయి వీరిపై ఆధారపడతుుండటం కూడా ఆయా పార్టీల శ్రేణులకు నచ్చడంలేదు. తాజాగా తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత నారా చంద్రబాబునాయుడికి రాజకీయాల్లోనే 40 సంవత్సరాల అనుభవం ఉంది. అయినప్పటికీ ఆ పార్టీకి ఎన్నికల వ్యూహకర్తలను నియమించుకున్నారు.

English summary

The TDP, which is recovering from its heavy defeat in the last elections, has appointed two strategists for its party.