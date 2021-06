ఒక్కరు చనిపోయినా కోటి రూపాయల పరిహారం ఇవ్వాలి : ఏపీలో పరీక్షల నిర్వహణపై సుప్రీం వార్నింగ్

Andhra Pradesh

కరోనా మహమ్మారి కారణంగా కేంద్రం మరియు ఇతర రాష్ట్రాలు పరీక్షలను రద్దు చేసినప్పటికీ, వచ్చే నెలలో పదవ తరగతి, 12 వ తరగతి పరీక్షలు జరపాలని తీసుకున్న నిర్ణయంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి సుప్రీంకోర్టు కఠినమైన హెచ్చరిక జారీ చేసింది. పరీక్షల కారణంగా ఒక విద్యార్ధి చనిపోయినా కోటి రూపాయల పరిహారం ఇవ్వాలని అత్యున్నత న్యాయస్థానం సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. సుప్రీంకోర్టు ఈ వ్యవహారాన్ని సీరియస్ గా తీసుకుంటుందని పేర్కొంది.

The Supreme Court has issued a stern warning to the Andhra Pradesh government over its decision to hold in-session Class 12 exams next month, despite the centre and other states cancelling the exams because of the pandemic. The top court said it would hold the stare responsible and "may order compensation amounting to ₹ 1 crore... if there is even one fatality".